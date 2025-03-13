Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Arıcak ilçesinde anne ve anne adaylarına yönelik farkındalık çalışması yapıldı.Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Normal Doğum Eylem Planı kapsamında, tıbbi zorunluluk olmadıkça normal doğumun en iyi yöntem olduğu konusundaki bilinçlendirme ve farkındalık etkinliği çerçevesinde Arıcak Toplum Sağlığı Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.Merkez çalışanları, Arıcak ilçesindeki anne ve anne adaylarıyla birebir görüşerek, dağıtıkları el broşürleri eşliğinde normal doğumun, anne ve bebek sağlığı için önerilen en doğal yöntem olduğu vurgusuyla, hızlı iyileşme, güçlü bağışıklık ve sağlıklı bir başlangıç için doğal sürece destek istedi.