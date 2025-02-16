Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında "Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon" Toplantısı gerçekleşti.Ardahan Üniversitesi’nde Güz Yarıyılı Akademik Dönemin başlayacak olması dolayısıyla, öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra, huzur, güvenlik ve asayiş konularının görüşüldüğü "Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" Vali Hayrettin Çiçek’in başkanlığında gerçekleşti.Vali Yardımcısı Semih Cembekli, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, yüksek okul bulunan ilçelerin kaymakamları, KYK ve ilgili kurum yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, üniversite eğitimi alan öğrencilerin hem güvenliğinin sağlanması, hem de yurt ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.Toplantıda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, üniversite öğrencilerinin güvenli bir ortam içerisinde eğitim-öğretim alabilmeleri için tüm kurumların üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:"Üniversitemizde öğrencilerimizin barınma, yurt, dolmuş gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Valiliğimiz, Üniversitemiz, Emniyetimiz, Rektörlüğümüz arasında iyi bir diyalog ortamı kurarak, aynı zamanda kampüste, yurtta, dolmuşta veya çarşı da öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz olacaktır. İlimiz gayet huzurlu bir il ve çok büyük sorunları bulunmamaktadır. Biz de tüm birimlerimizle bu huzurun tesisi noktasında görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Öğrencilerimizin güvenliği, huzuru, barınma gibi temel ihtiyaçlarını tesis etmek için hep birlikte gayret sarf edeceğiz" dedi.