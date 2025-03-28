Ardahan’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla valilik bahçesinde düzenlenen ve geri dönüştürülmüş ürünlerin sergilendiği etkinlikte, öğrenciler "sıfır atık" konusunda bilinçlendirildi.Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, programda yaptığı konuşmada, sıfır atık konusunda küresel önlemlerin yanı sıra ülke genelinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde "sıfır atık projesi"nin başlatıldığını söyledi.Ülke genelinde sıfır atık seferberliği kapsamında önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Vali Çiçek, şunları kaydetti: "Ülkemizde ‘Sıfır atık seferberliği’ kapsamında önemli çalışmalara imza atıldı. Bizlerde illerimizde bu seferberliği sürdürüyoruz. Sıfır atıkla mücadele de bu yıl ki tema ‘Tekstil ve Modada Sıfır Atığa Doğru’ olmuştur. Hepinizin bildiği üzere, moda endüstrisi küresel ölçekte çevresel etkisi en yüksek sektörlerden biridir. Hızlı moda anlayışı ile her yıl milyonlarca ton tekstil atığının üretilmesi ciddi tehlikeler ortaya çıkarmaktadır. Bu döngünün değişmesi noktasında bilinçli tüketim, geri dönüşüm ve yeniden kullanım, sürdürülebilir moda ve etik üretimi desteklemek gibi önlemlerin alınması çok önemli. Sevgili çocuklar, unutmayalım ki her bireyin yapacağı küçük değişiklikler büyük dönüşümlere yol açabilir. Bugün, tekstil ve modada sıfır atık hedefiyle atacağımız adımlar, yarının daha yaşanabilir bir dünya olmasını sağlayacaktır. Hep birlikte bu farkındalığı artırarak, çevremizi, kaynaklarımızı ve geleceğimizi birlikte daha iyi koruyacağımıza inanıyorum."Vali Çiçek, etkinlik sonunda alanda sıfır atıkla ilgili sergiyi gezerek, atık malzemelerden üretim yapan öğrencilerle sohbet ederek duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.