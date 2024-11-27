Ardahan’da iki gün önce başlayan kar, kenti beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.Hava sıcaklığının iki gün öncesine kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan’da yağan karla birlikte sıcaklıklar da eksi dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düşerken, hissedilen ise eksi 7 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.Kar yağışı sonrası milli egemenlik parkında da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar önceki yıllara göre karın bu sene 20 gün geç yağdığını ifade ediyor.