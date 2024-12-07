Ardahan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek’in başkanlığında yapıldı.Toplantıda, kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri genelgesine tam riayet edilmesi, mesai saatlerine uyulması, taşıt kanunu hükümlerinin titizlikle uygulanması, bilgi edinme hakkının kullanımı ve CİMER başvurularının yasal süresi içerisinde gereğinin yapılarak cevaplandırılması gibi konular görüşüldü.Kamuyu ve toplumu ilgilendiren çeşitli gündem maddeleri hakkında değerlendirmelerde ve talimatlarda bulunan Vali Çiçek, kamu kurumlarının vatandaşa hizmet için ihdas edildiğini belirterek, insan ve hizmet odaklı, çağdaş, modern kamu hizmeti sunulması noktasında tüm kurum ve kuruluş müdürlerinin üzerine düşen sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini söyledi.Vali Çiçek ayrıca, koordinasyon gerektirecek konusu bulunan Vali Yardımcıları ve İl Müdürlerine söz vererek, iletilen talep ve öneriler üzerine değerlendirmelerde bulundu.