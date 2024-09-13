Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Halitpaşa İlkokulunda düzenlenen ‘İlköğretim Haftası’ etkinliğine katıldı.Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Çiçek, bu yıl uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ülkeye hayırlı olmasını diledi.Vali Çiçek konuşmasında şu ifadelere yer evrdi, “Milli Eğitim Bakanlığımız çok kıymetli bir çalışmaya imza atarak Maarif Eğitim Modelini uygulamaya aldı. Günümüzde maalesef insan nesline sosyal medya marifetiyle çok ciddi saldırılar yapılmakta. Ulus olarak, millet olarak inancımız gereği de sapkınlık olarak gördüğümüz bir takım hususlar, kitle iletişim araçları marifetiyle maalesef neslimizi hedef alıcı şekilde çalıştırılmaktadır. Öyle bir zamana geldik ki; ahir zamanda şairin ifadesiyle ‘dilce susup, bedence konuşulan bir çağdayız.’ Çocuklarımızı bu tehlikelerden uzak tutmamız lazım. Evlatlarımızı milli ve manevi değerlerimize uygun olarak fıtratlarına uygun, kişiliklerini, kimliklerini doğru bir şekilde kazanacakları şekilde yetiştirmek amacıyla ortaya konulmuş olan Maarif Modelinin, bütün eğitim camiasının ve hatta velilerimizin sahiplenmesini rica ediyorum. Bu model inşallah daha da gelişerek devam edecektir. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlar ve başarılar getirmesini diliyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize ve görevi başında şehit olan öğretmen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum’’ dedi.Öğrencilere yönelik konuşmasında onların iyi birer öğrenci, evlat, arkadaş ve vatandaş olmak gibi çeşitli görevlerinin bulunduğunu da belirten Vali Çiçek, öğrencilerden çok çalışmalarını ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmelerini istedi.2024-2025 yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler, şiir ve müzik dinletisi gösterileri sundu.