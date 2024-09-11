Ardahan’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında ’Eğitim Güvenlik Toplantısı’ yapıldı.Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katıldığı toplantıda, emniyet, jandarma ve milli eğitim birimleri tarafından okullarda alınacak asayiş, güvenlik, taşıma ve servis güvenliği tedbirlerine ilişkin sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.2024-2025 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan’ın okul güvenliği anlamında en güvenilir iller arasında yer aldığını belirterek, bundan sonraki dönemlerde de okulların güvenliği noktasında kolluk birimleri başta olmak üzere, üzerine sorumluluk düşen tüm kurumların gerekli tedbirleri alacağını dile getirdi.Bu yıl uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında da konuşan Vali Çiçek, “Bu yıl uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline hep birlikte sahip çıkacağız. Bildiğiniz gibi eğitim birçok bileşeni olan bir bütündür. Bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağı insanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapıdır. Milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının temel yaklaşımı: öğrenci profili, erdem-değer-eylem çerçevesi ve beceriler çerçevesi bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir. İnanıyoruz ki; bu model ile ülkemiz eğitimde daha ileriye gidecektir. Her toplumun belli bir dini, yaygın dini inancı, geleneği ve kültürü vardır. Bu değerleri yaşatma arzusu milletleri var eden temel unsurdur. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın titizlikle geçen yıldan bu tarafa hazırlamış olduğu bu model dahilinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu konuda siz değerli çalışma arkadaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz. Ben tekraren yeni eğitim-öğretim yılının ilimiz için hayırlı olmasını ve kazasız-belasız başarılarla dolu olmasını diliyorum’’ dedi.