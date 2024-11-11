Ardahan’da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen programda 500 adet fidan toprakla buluştu.Ardahan Üniversitesi ağaçlandırma sahasında Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ’Geleceğe nefes, İnsanlığa nefes’ sloganı ile düzenlenen programa Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların ağaç ve doğa sevgisinin kendilerini umutlandırdığını belirterek, ’’Geleceğimizi garanti altına almak, devraldığımız çevre ve doğal güzellikleri bizden sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde bırakabilmek için, bu hassasiyeti büyük bir titizlikle ortaya koymamız gerekiyor. Yeşili koruyacağız, geleceğe nefes aldıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bugün de onlardan birini, burada gerçekleştiriyoruz’’ dedi.