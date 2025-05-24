Ardahan Üniversitesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mezuniyet töreni düzenlendi.Ardahan 80. yıl şehir Stadyumu’nda yapılan törene Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Vali yardımcıları, Mustafa Berat Kasımoğlu ve Yakup Papaker, Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Alay komutamı Albay Sadık Gülecen, il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasında Rektör Emiroğlu, 2008 yılında, tarih ve tabiatın eşsiz birleşimini yansıtan Ardahan’da kurulan üniversitemiz Doğu Anadolu’nun sınırında parlayan yıldızı olarak her yıl daha da güçlenerek büyümeye devam etmektedir dedi.Rektör Emiroğlu, ’’Bugün geldiğimiz noktada 7 fakültesi, 2 Enstitüsü, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksek okulu, 12 araştırma merkezi ve 25 öğrenci kulübü ile sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda düşünen, sorgulayan, üreten ve topluma değer katan bir bilim merkezi olmuştur. 375 akademik ve 355 idari personeliyle birlikte 4019 aktif öğrencisiyle bilimsel rehberlik sunmaktadır. 6 farklı ülkeden 170 yabancı uyruklu öğrencisiyle Ardahan artık yalnızca bir sınır şehri değil aynı zamanda kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Bu sayede bilimin evrenselliğinin Ardahan’ın yerelliği ile harmanlanmakta. Bugün mezun olan öğrencilerimiz yalnızca akademik bilgi ile değil, emekle, sabırla ve elbette büyük bir özveri ile yetişen ve hayata atılan insanlarsınız’’ dedi.Konuşmaların ardından Üniversiteden birincilikle mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi ve mezuniyet kütüğüne plaka çakıldı. Ardından; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundan derece ile mezun olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Belge takdiminden sonra öğrenciler kep fırlattı. Mezun öğrenciler, günün hatırasını yaşatmak için aileleri, hocaları ve arkadaşlarıyla bol bol anı fotoğrafı çektirdi.