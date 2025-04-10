Türk Dili ve Edebiyatı alanında uluslararası çapta tanınan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.Rektör atamaları 10 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, yapılan atamalara göre Rektör atamaları ise şu şekilde: Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanırken, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmaştığ, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin atandı.Ardahan Üniversitesine atanan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu Kimdir?Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, 1965 yılında Ardahan’da doğmuş ve eğitim hayatının çeşitli aşamalarını farklı şehirlerde tamamlamıştır. İlkokulu Posof’ta, ortaokulu Tekirdağ’da, liseyi ise Ardahan’da bitirmiştir. Üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde almış, ardından Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, Ankara Üniversitesi’nde ise doktorasını tamamlamıştır. Akademik kariyerine Türkçe öğretmeni olarak başlamış ve sonrasında çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmıştır. Çalışmalarında edebiyat, dil ve kültür üzerine derinlemesine incelemeler yaparak önemli katkılarda bulunmuştur.