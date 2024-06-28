Doğu’da zorlu iklim koşullarına rağmen yenilikçi çözümler ve müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet veren Aras Elektrik bölgesinde bulunan iller, müşteri memnuniyeti sıralamasında ilk 3’te yer alıyor.En Yüksek Memnuniyet Oranına Sahip İllerden 2’si Aras EDAŞ’tanAğrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars olmak üzere 7 ilde hizmet veren Aras Elektrik, müşteri memnuniyeti odaklı misyonu ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2024 Mayıs ayı (TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi) sonuçlarına göre memnuniyeti en yüksek 3 il arasında Kars ve Erzincan yer alıyor. Türkiye ortalama endeksi 56,4 olan Elektrik Dağıtım Şirketleri Çağrı Merkezi Memnuniyeti araştırmasında 77,8 oranla Erzincan 2.; 76,5 oranla da Kars 3. oldu. Türkiye ortalamasının üstünde olan Aras EDAŞ, emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.Memnuniyet odaklı çalışmalarda belirgin bir artış kaydettiklerini belirten Genel Müdür Fikret Akbaş: “Memnuniyet oranındaki yükselişimizin arkasında, müşteri geri bildirimlerine hızlı yanıt verme, sorunlara çözüm odaklı yaklaşma ve sürekli iyileştirme çabaları gibi faktörler oldukça etkili. Ayrıca, teknolojik alt yapımızdaki güçlendirilmeler ve çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler de bu başarıda önemli rol oynuyor. Tüm bunlar bir araya gelince de müşterilerimizin beklentilerini doğru anlıyor ve karşılamak için düzenli olarak geri bildirimleri değerlendiriyoruz. Sunduğumuz kaliteli hizmet ile her dönem fark oluşturuyor, bu hizmeti daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.Genel Memnuniyet Ortalaması, Türkiye Ortalamasının ÜzerindeAkbaş: “Geniş müşteri portföyümüzü etkin bir şekilde yöneterek kesintisiz enerji hizmeti sunuyoruz. Sorumluluk alanımızdaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın da karşılığını çeşitli anketlerde görüyoruz. Şirketimizin Mayıs Ayı Genel Memnuniyet ortalamasının, Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının yanı sıra illerimizin zirvede olduğunu görmek de bizi ayrıca mutlu etti.” ifadelerini kullandı.