Van’da atardamarında daralma tespit edilen 4 bebek, ileri tetkik ve tedavi için uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 4 günlük bebek hastaya aort koarktasyonu tanısı konuldu. Durum üzerine ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulansla İstanbul’a nakli sağlanan bebek İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nakli sağlanarak tedavi altına alındı.