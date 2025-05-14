Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Hemşirelik Haftasında, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında anne ve anne adaylarına bebek sağlığı ve bakımı eğitimi veriyorlar.Erzincan Dörtyol Cumhuriyet Meydanında stant açan Hemşirelik Bölümü öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında hem annelere hem de anne adaylarına eğitimler veriyorlar.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı Öğretim görevlisi Dr. Sevilay Ergün Arslanlı açtıkları stantta konu ile ilgili açıklamada bulundu. Arslanlı açıklamasında; "Öğrencilerim ile birlikte hemşirelik haftası ve topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gebe annelere ve yeni doğum yapmış bebeği olan annelere burada yeni doğum bebek bakımı eğitimi veriyoruz. Amacımız bilinçli anneler, sağlıklı bebekler olsun. Anneler özellikle yeni doğmuş bebeklerine yanlış uygulamalar yapmasınlar, uygulamaları doğru yapsınlar, bebekler sağlıklı yetişsin. Bu hafta ve önümüzdeki 2 hafta boyunca hastanede yeni doğum yoğun bakım ünitesi anne otelinde yeni doğan bebek bakımları ile ilgili ücretsiz eğitimler vereceğiz" dedi.Eğitimlere vatandaşlarımız ücretsiz olarak katılabilirEğitime katılım sağlayan öğrenciler adına konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Medine Gün, "Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde sağlıklı anneler, bilinçli anneler, sağlıklı bebekler adlı bir proje yürütüyoruz. Bu projemizi bugün burada başlattık. Burada Dört yol Cumhuriyet Meydanı’nda arkadaşlarım ile birlikte gebe ve yeni annelere ücretsiz eğitimler veriyoruz. Aklında soruları olan standımıza gelen bireylere şeffaf bir şekilde cevap veriyoruz. Ayrıca önümüzdeki 2 hafta boyunca da hastanede ücretsiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz. Bu eğitimlere vatandaşlarımız ücretsiz olarak katılabilir" ifadelerini kullandı.