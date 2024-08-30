Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetlerince ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Bilgilendirme Eğitimi’ verildi.Halk Sağlığı Hizmetleri Çocuk, Ergen, Kadın Ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) biriminde görevli ebe Nilay Yaşar, ebe Burcu Genç tarafından ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ kapsamında; ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Bilgilendirme Eğitimi’ verildi.Öte yandan Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi, “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu” kriterleri doğrultusunda yerinde değerlendirildi.