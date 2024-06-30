Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘’Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi’’ yapıldı."Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Erzincan Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS Birimi tarafından, "Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi" yapıldı.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" ile anne adayları güvenli ve kaliteli doğum hizmetlerine erişiyor. "Anne Dostu Hastane Programı" ile anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşması amaçlanıyor.