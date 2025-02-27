Ardahan’ın Posof ilçesinde hasta ihbarına giden ambulans için yol açma çalışması yapan iş makinesi kara saplandı.Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Posof ilçesine bağlı Söğütlükaya köyünde rahatsızlanan bir hasta için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan ekipler, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden destek istedi. Yolda kar temizliği yapıldığı sırada iş makinesi, kara saplandı. Devrilme tehlikesi geçiren iş makinesinin sürücüsü, diğer ekiplerden destek istedi. İş makinesi, bölgeye sevk edilen ekiplerin yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı. İş makinesinin çalışmasıyla açılan yolun ardından sağlık ekiplerinin ulaştığı hasta da, ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.