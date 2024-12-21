Van’da tedavi gören iki çocuk hasta, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 1 yaşındaki bebek ve yabancı cisim aspirasyonu tanısı ile Quadrigeminal kist tanısı olan 1 yaşındaki bebek hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması için Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanına indi. Burada hazır olan iki hastadan birinin Ankara Etlik Şehir Hastanesine, diğerinin ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakli sağlandı.