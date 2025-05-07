Muş’ta hasta ve yaralıların sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla ambulans sürücülerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" verildi.Karayolları Şube Şefliği alanında gerçekleştirilen eğitime Muş’un yanı sıra Ağrı, Van ve Hakkâri illerinden çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara trafik kuralları, yol güvenliği, acil durumlarda izlenmesi gereken prosedürler ile ambulansların teknik özelliklerine dair teorik bilgiler aktarıldı.İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve güvenli sunulması amacıyla bu eğitimin gerçekleştirildiğini belirtti. Bölgede görev yapan sağlık personelinin mesleki yeterliliğine katkı sağlandığını vurgulayan Hacıoğlu, "Bugün Ağrı, Van ve Hakkâri illerinden eğitmen ve katılımcıların iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz bu eğitimle, ambulans sürücülerimizin zorlu coğrafi ve iklim şartlarında vaka sahasına güvenli ulaşım sağlamaları, vaka ve personel güvenliğini en üst düzeyde gözetmeleri hedeflenmiştir. Eğitim kapsamında, ileri sürüş tekniklerinden araç hakimiyetine, olay yerine güvenli varıştan olay sonrası araç yönetimine kadar birçok başlıkta teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Bu tür programların sahadaki hizmet kalitesine doğrudan katkı sunduğuna inanıyor, sağlık hizmetlerinin her aşamasında niteliği ve güvenliği önceleyen anlayışımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.Eğitimin koordinatörlüğünü üstlenen Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli Murat Köstekçi ise 6 Mayıs’ta başlayan eğitimde 3’ü Ağrı, 4’ü Hakkâri, 7’si Muş’tan olmak üzere toplam 14 kursiyerin yer aldığını belirtti. Köstekçi, "Ambulans sürüş güvenliği eğitimimizde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev alan sürücülere verilen bir eğitim. Bu eğitimin amacı, zorlu şartlarda sürücülere manevra kabiliyeti kazandırmak. Trafikte oluşan zorlu durumlarla başa çıkabilmek amaçlanıyor. Ambulans sürüş güvenliği eğitiminde belli parkurlarımız var. Burada verilen eğitimler sayesinde sürücülerimiz, acil durumlarda daha pratik hareket edebiliyor ve ambulans kazalarını da minimuma indiriyoruz" ifadelerini kullandı.