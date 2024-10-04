Muş’ta dilate kardiyomiyopati tanısı konulan 1 yaşındaki bebek, Ankara’ya sevk edildi.Muş’ta 1 yaşındaki Damla adlı bebeğin yapılan kontrolünde dilate kardiyomiyopati tanısı konuldu. 3. basamak yoğun bakım ihtiyacından dolayı Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca Muş’a ambulans helikopter gönderildi. Muş Sultan Alparslan Havalimanına götürülen bebek, önce ambulans helikopterle Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürülerek burada bekleyen ambulans uçak ile Ankara’ya gönderildi.