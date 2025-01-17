Duraklı köyünde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşadı.Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyü Şehit Ergün Ünlü İlkokulu’nda yoğun geçen yarıyılın sonunda öğrenciler karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Onur ve takdirname belgeleriyle karnelerini alan öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden evlerinin yolunu tuttu.Tatilde bol bol kitap okuyacaklarını ifade eden öğrenciler, kitap okumadan arda kalan zamanlarını da oyun oynayarak geçirecek. Öğrencilerin karne sevinci yüzlerine yansıdı.