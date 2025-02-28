Akyaka’da KAFKAS Projesi kapsamında Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın katkılarıyla oluşturulan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’nın açılışı yapıldı.Akyaka 70. Yıl Hüseyin Öztürk İlkokulu/Ortaokulu’nda Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak ve stratejik düşünme yeteneklerini artırmak amacıyla tarafından oluşturulan "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı"nı açılışını Vali Ziya Polat, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Kaymakam İsmail Demirtaş ve davetliler yaptı.Vali Ziya Polat ve beraberindekiler daha sonra açılışı yapılan sınıfı gezdi, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti."Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı"nda çocukların analitik düşünme, problem çözme ve becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli oyun ve etkinlikleri barındırıyor. Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilecek derslerde öğrenciler, hem eğlenecek hem de düşünme becerilerini güçlendirecek.Açılış töreninde konuşan KATSO Başkanı Kadir Bozan, eğitimin sadece akademik başarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, bu tür projelerle çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.Vali Ziya Polat ise sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Akyaka’da öğrenciler ve aileleri için önemli bir fırsat sunan bu sınıf, özellikle strateji, dikkat ve hafıza geliştirmeye yönelik oyunlarla donatılmış durumda.Eğitime verilen desteğin artırılması gerektiğine dikkat çekilirken, bu tür projelerin yaygınlaşmasının Kars’taki eğitim kalitesini artıracağını kaydedildi.