Çıldır Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede divanı başkanlığının teşkilinden sonra saygı duruşu ve İstiklal marşının okundu. Kongrede Kadın Kolları Başkan adayı Sıla Coşkun, İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Özdemir ve İl Başkanı Ersin Yılmaz protokol konuşmalarını yaptı.Kongreye İl Başkanı Ersin Yılmaz, İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, İl Genel Meclis Üyesi A. Rıfat Vural, İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Özdemir ve çok sayıda partili katıldı.Yapılan seçimde katılan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden AK Parti Çıldır Kadın Kolları Başkanı seçilen Sıla Coşkun yaptığı konuşmada, ‘’ Bu önemli kongrede, kadınlarımızın azmi ve gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye için atacağımız adımları belirledik ve geleceğe dair umutlarımızı paylaştık. Kadınlarımızın enerjisi ve kararlılığı, bizlere ilham veriyor. Birlikte, daha güzel yarınlara ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Kongremize katılım gösteren tüm misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ederiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını dileriz’’dedi.