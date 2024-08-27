AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve projeleri üzerine görüşmelerde bulundu.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci’yi İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek karşıladı. Görüşmede, il genelinde eğitim kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar, yeni eğitim öğretim yılı için planlanan projeler ve mevcut durum değerlendirilerek ele alındı. Ayrıca, yapımı devam eden ve tamamlanan okulların durumu ile bu okulların Ağrı’daki eğitim altyapısına katkıları da masaya yatırıldı. Eğitim alanında yapılacak yatırımların ve projelerin Ağrı’nın geleceği için taşıdığı önemine dikkat çeken Kilerci, “Eğitim, ülkemizin kalkınmasında en büyük önceliklerimizden biri. Ağrı’da da bu doğrultuda önemli adımlar atılıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek projelerle, ilimizin eğitim kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyoruz.”dedi.Kökrek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kilerci’ye teşekkür etti. Kökrek, “Sayın Milletvekilimizin eğitime verdiği destek ve ilgi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilimizde yürüttüğümüz çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.