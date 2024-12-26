30 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ilgili değerlendirmelerde bulunan Erzincan Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimlerinden Dr. Mehmet Oğuz Çetin, “Yeni yönetmelikle birlikte aile hekimleri, kronik hastalıkların tarama ve takip süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenecek” dedi.Dr. Mehmet Oğuz Çetin, Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütülen hizmetler, Aile Hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni aile hekimliği yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.Aile Hekimi Dr. Çetin, sisteme kazandırılan yeniliklerin hem bireysel hem de toplumsal olarak değerli olduğunu belirterek yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, aile hekimliği sistemine kazandırılan yeniliklerin hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu yönetmelik, birinci basamak sağlık hizmetlerinin gücünü artırmayı ve halk sağlığına yönelik daha etkili çözümler sunmayı amaçlıyor. Özellikle kronik hastalıkların erken teşhisi, düzenli takibi ve akılcı ilaç kullanımı gibi başlıklarda önemli adımlar atıldığını görüyoruz” dedi.“Erken teşhis etme ve etkin şekilde takip edebilme olanakları artacak”Kronik rahatsızlıkların giderek yaygınlaştığına ve erken teşhis ile kontrol altına alınabileceğine değinen Aile Hekimi Çetin; “Toplumumuzda obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarının giderek yaygınlaştığını hepimiz biliyoruz. Bu düzenlemeyle, aile hekimlerimizin bu hastalıkları erken teşhis etme ve etkin şekilde takip edebilme olanakları artacak. Hastalık Yönetim Platformu gibi yeni uygulamalar sayesinde, sadece hastalıkların tedavisi değil, önlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması da mümkün olacak. Özellikle sık görülen kanser türlerine yönelik tarama programlarının güçlendirilmesi, erken teşhisle birlikte tedavi başarısını artırabilir” şeklinde konuştu.“Akılcı ilaç kullanımı”Akılcı ilaç kullanımının hem bireysel sağlığın korunması hem de ülke ekonomisi açısından oldukça önemli bir konu olduğunu ifade eden Aile Hekimi Çetin, “Gereksiz ilaç tüketiminin önlenmesi, ilaçların daha doğru ve etkili bir şekilde kullanılması için aile hekimlerinin rehberlik yapacağı bir sistemin oluşturulması oldukça kıymetli bir adım. Bu sayede hem sağlık kaynakları daha verimli kullanılacak hem de vatandaşlarımız gereksiz ilaç kullanımı nedeniyle oluşabilecek yan etkilerden korunmuş olacak” sözlerini kullandı.Yönetmelikte yer alan bir diğer dikkat çekici yeniliğin birinci basamak sağlık hizmetlerinin hasta odaklı bir yaklaşımla yeniden ele alınması olduğunu belirten Çetin, “Aile hekimlerinin kronik hastalık yönetimi, çocuk ve anne sağlığı, aşılama ve genel koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolleri daha da belirginleşiyor. Bu durum hem sağlık çalışanlarının motivasyonunu artıracak hem de vatandaşlarımızın daha kaliteli ve kapsamlı bir hizmet almasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.Her değişiklik de olduğu gibi, yeni yönetmeliğin de uygulama süreçlerinde bazı zorluklarla karşılaşılmasının muhtemel olduğuna değinen Çetin, “Bu tür yeniliklerin uzun vadede sağlık sistemimize ve toplum sağlığına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlıklı bir geleceğin, güçlü bir birinci basamak sağlık sistemiyle mümkün olabileceği gerçeğini göz önünde bulundurmalıyız” dedi.“Yeni yönetmelik tedavi süreçlerini daha verimli hale getirecek”Son olarak Aile Hekimi Çetin, yaptığı açıklamada, “Sonuç olarak, yeni aile hekimliği yönetmeliği hem koruyucu sağlık hizmetlerini hem de tedavi süreçlerini daha verimli hale getirecek yenilikçi bir adım. Bu tür düzenlemelerle, sağlık sistemimizi daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.