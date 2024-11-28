Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde, 7. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı’nın (ICANAS 2024) desteği ile kurulan Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarının açılışı yapıldı.Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen açılış törenine AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mucip Genişel, Genel Sekreter Muhammet Nuri Kılıç ile akademisyenler ve idari personel katıldı.Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut açılış töreninde yaptığı konuşmada, AİÇÜ’nün laboratuvarlarına yeni bir laboratuvar daha kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. ICANAS 2024’ün katkılarıyla kurulan Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarının hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Karabulut, katkı ve desteklerinden dolayı ICANAS Düzenleme Kurulu adına, ICANAS Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Önder Şimşek ve ekibine teşekkür etti.Prof. Dr. Karabulut, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde açılan Bilgisayar Mühendisliği bölümüne en kısa sürede öğrenci alımının gerçekleşmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mucip Genişel de Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarının açılmasındaki katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a ve ICANAS Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Önder Şimşek ve ICANAS ekibine teşekkür ettiğini söyledi. Prof. Dr. Genişel, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde ilk laboratuvarın açılmasının heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Genişel, 2024 yılında Rektör Prof. Dr. Karabulut’un girişim ve destekleriyle kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin simgesi olan logoyu Prof. Dr. Karabulut’a takdim etti.