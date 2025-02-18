Bitlis’in Ahlat ilçesinde 2. sınıf öğrencilerine diş taraması yapılarak, ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.Ahlat Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen ‘İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması Protokolü’ çerçevesinde öğrenciler diş taramasından geçirilerek ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor. Proje çerçevesinde Bayındır İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 2. sınıf öğrencilerine diş taraması yapılarak ayrıca ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.Düzenlenen programa Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, İlçe Sağlık Müdürü Cansu Cengiz ve Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Muhammet Cemil Demirbağ da katılarak öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıttı.