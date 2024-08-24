2023-2024 eğitim öğretim yılında Ağrı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılmış olan ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile 71 genç üniversiteli oldu.Ağrı’da, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ekonomik açıdan dezavantajlı olan gençlere çeşitli branşlarda öğretmenin görev aldığı kurslarda, yardımcı kitap, deneme sınavı ve deneme testi gibi ihtiyaçları karşılayan Ağrı Halk Eğitimi Merkezi, bütün imkanları öğrencilerin hizmetine sunarak ekonomik açıdan dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı içinde kayıt almaya devam eden, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında devamlı öğrencilerin yüzde 80’ine yakının yerleştiği kurumda 71 öğrenci üniversiteli olmayı başardı.