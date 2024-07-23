Ağrılı çocuklar Uzay Yolcuğu Çadırı etkinliğinde keyifli dakikalar geçiriyor.Eğitim ve öğretime katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Büyük bir ilgiyle karşılanan uzay çadırı, astronomi ve uzay bilimi maceralarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı.İlk olarak Patnos ve Tutak Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan Planetaryum (Uzay Çadırı) etkinliğine gelen 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, uzay çadırına girip, uzayın muazzam güzelliğini ve büyüklüğünü inceledi.Projenin Ağrı merkez ve ilçelerinde 27 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini belirten Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi,6-14 yaş gurubu çocuklara hitap eden Uzay Çadırı etkinliği, Ağrı’ya bağlı bütün ilçelerdeki çocuklara ücretsiz olarak gösteri yapacak.Uzay Çadırı etkinliğimiz bugün Patnos ve Tutak ilçelerimizde çocuklarımızın gösterimine sunuldu.Söz konusu proje ile 06-14 yaş aralığında merkez ve ilçelerinde 4 bine yakın öğrenciye uzay deneyimi yaşatılması ve uzaya olan ilgilerinin arttırılması hedeflenmektedir.Uzay Çadırı etkinliğinin Ağrı ve ilçelerinde gerçekleştirilmesinde destekleri olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz, ifadelerine yer verdi.