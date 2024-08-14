Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mücahit Akgün, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.Toplantıda konuşan Kökrek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin eğitim sistemindeki önemine vurgu yaparak, bu modelin öğrencilere daha iyi bir gelecek sunmayı amaçladığını belirtti. Kökrek, "Bu model ile öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip, milli ve manevi değerlere bağlı, çağdaş ve üretken bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Öğrenci merkezli bir anlayışı benimseyerek, öğrencilerimizin aktif katılımını sağlayacak ve onların farklı yeteneklerini ortaya çıkaracak eğitim ortamları oluşturmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimizi de sürekli gelişime açık, teknolojik imkanları etkin kullanan ve öğrencilerine rehberlik eden bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına yakışır nesiller yetiştirme hedefimiz var ve bu modelle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.Akgün ise katılımcılara "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni detaylı bir şekilde anlatarak, modelin temel amaçları, hedefleri ve uygulanması aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi."Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin başarıya ulaşması için tüm eğitim camiasına büyük görevler düştüğünü ifade eden Akgün, "Bu modelin uygulanması sürecinde öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle işbirliği içinde çalışarak, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için çaba göstereceğiz. Bu modelin ülkemizin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.Toplantının ardından Kökrek ve Akgün, Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.