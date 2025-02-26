Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında il genelinde görev yapan 17 branştan 68 formatör eğitici öğretmen ile bir araya geldi.Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in yanı sıra Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Aydemir ve formatör eğitici öğretmenler katıldı.Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Ağrı’daki uygulanma süreci, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Modelin daha etkin bir şekilde sahada uygulanabilmesi adına öğretmenlerin görüş ve önerileri alındı. Formatör eğitici öğretmenler, modelin başarıya ulaşması için yapılması gerekenleri açık bir şekilde paylaşarak, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ağrı’da yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Kökrek, "İlimiz genelinde Eylül 2024 ve Şubat 2025 dönemlerinde 17 branştan toplam 151 seminer düzenlenmiş, bu kapsamda 5 bin 380 öğretmene eğitim verilmiştir. Eğitim süreçlerinin daha verimli olması için formatör eğitici öğretmenlerimiz önemli bir görev üstlenmektedir" dedi.Öğretmenlerin eğitimin temel taşı olduğunu vurgulayan Kökrek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sahada daha başarılı olması adına öğretmenlerin geri bildirimlerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Toplantı, öğretmenlerin modelin uygulanmasına yönelik önerilerini paylaşmaları ve yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.