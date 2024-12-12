Ağrı’da Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi gerçekleştirildi.Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünce konuya ilişkin olarak yaplıan açıkylamadra, Yenidoğan Canlandırma Programı’nın (NRP) 1998 yılından beridir ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan ve başarıyla yürütülen bir hizmet içi eğitim programı olduğu belirtilerek, "NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı) ile yurt çapında doğum eyleminde görev alan tüm sağlık personelinin standart bir neonatal resüsitasyon eğitimi alması ve bu bilgi becerileri belirli aralıklarla yenilemesi, eğitim yapılan illerde gerçekleştirilen hastane ziyaretleri ile doğumhane koşullarının yerinde görülerek saptanan sorunlar için kuruma özel çözümlerin kurum yetkilileri ile birlikte üretilmesi ve çalışma koşullarının verilen eğitimle paralel duruma getirilmesi, tüm bu çalışmalar neticesinde Türkiye’nin her köşesinde doğan çocuklara gerektiğinde aynı nitelikte resüsitasyon yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır" denildi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan Neonatal Resusitasyon Programı Eğitimine kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan 5 Uzman Doktor, 2 Pratisyen Doktor, 27 Ebe, 6 Hemşire, 1 Acil Tıp Teknisyeni ve 6 Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olmak üzere 47 sağlık personeli katıldı.Eğitim sonrasında düzenlenen sertifika törenine katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı, NRP eğitiminin önemine dikkat çekerek, eğitimcilere teşekkür etti ve sertifika almaya hak kazanan tüm personelleri kutladı.Eğitim programı sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan sağlık personeline sertifikalar takdim edildi.