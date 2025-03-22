Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte il genelinde gıda denetimlerinin sıklığı artırıldı. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin saklama koşulları ve mevzuata uygunluk gibi hususlar titizlikle inceleniyor.5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen denetimler kapsamında, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla başta fırınlar, kasaplar ve lokantalar olmak üzere tüm işletmeler kontrol ediliyor. Ramazan ayı boyunca artırılan denetimler kapsamında şu ana kadar 295 işletme denetlendi.Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 9 işletmeye eksikliklerin giderilmesi için takip denetimi verilirken, mevzuata aykırı hususlar tespit edilen 14 işletmeye toplam 483 bin 688 TL idari para cezası uygulandı.Denetim çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Ramazan ayında halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Hüseyinoğlu, "Resmi Kontrol Görevlisi arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışarak, işletmelerde hijyen koşullarının sağlanması ve standartların yükseltilmesi için rehberlik etmektedir. Bunun yanı sıra mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere de gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır" dedi.Tüketicilerin de bu sürece katkı sağlamasını isteyen Hüseyinoğlu, vatandaşların gıda ile ilgili tespit ettikleri tüm uygunsuzlukları ALO 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere bildirebileceğini vurguladı.Denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini belirten Hüseyinoğlu, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.