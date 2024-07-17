Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı" düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, şube müdürü Mehmet Zeki Kılıç, lise müdürleri ve özel öğretim kurumları yöneticileri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, özel öğretim kurumlarının milli eğitim sisteminin önemli birer bileşeni olduğunu ve eğitimde önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Kökrek, "Özel öğretim kurumlarımız, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği müfredat doğrultusunda öğrencilerimize kaliteli eğitim imkanı sunmaktadır. Bu kurumlarımız, öğrencilerimizin farklı yetenek ve becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlamaktadır." dedi.Kökrek, özel öğretim kurumlarının sorunlarının çözümü için de her zaman açık olduklarını ifade etti. Çalıştayda daha sonra özel öğretim kurumların sorun ve çözüm önerileri ele alındı. Özel öğretim kurumları yöneticileri, yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdiler. Çalıştayın sonunda ise özel öğretim kurumlarının sorunlarına yönelik çözüm önerileri içeren bir rapor hazırlandı. Çalıştaya katılan özel öğretim kurumları yöneticileri, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne böyle bir çalıştay düzenledikleri için teşekkürlerini sunarak, çalışma sonucunda ortaya çıkan fikir alışverişi ve çözüm önerilerinin sektör için oldukça faydalı olduğunu belirttiler.