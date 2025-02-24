Ağrı’da, özellikle kız öğrenciler başta olmak üzere, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde sürekli devamsızlık yaşayan çocukların tekrar okula kazandırılması amacıyla yürütülen "Okulum Beni Bekler" projesi kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, proje kapsamında yapılan çalışmalar, okula dönen öğrencilerin rehberlik süreçleri ve elde edilen sonuçlar ele alındı.Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Vali Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç’un yürütücülüğünde hayata geçirilen proje, eğitim hayatına ara vermiş öğrencileri tekrar okula kazandırıyor. Özellikle kız öğrencilerin eğitime devam etmesini sağlamaya yönelik olarak titizlikle yürütülen projede, her çocuğun eğitim hakkından yararlanabilmesi için gece gündüz çalışmalar sürüyor.Proje kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okul müdürleri ile bir araya gelinerek "Okulum Beni Bekler" projesi detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, devamsız öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar ve bu süreçte elde edilen veriler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Okula kazandırılan öğrencilerin rehberlik süreçleri ve gelecekte atılacak adımlar planlandı.Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi’nden sorumlu şube müdürü Selahattin Bilgiç ve AR-GE birimi tarafından gerçekleştirildi. Projenin daha geniş kitlelere ulaşması için yeni yol haritaları belirlenirken, farklı kurumlarla iş birliği olanakları da değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, devamsız öğrencilerin aileleriyle kurulan ilişkiler ve toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları ele alındı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada projenin eğitim alanında oluşturduğu olumlu etkileri vurguladı.Kökrek, "Eğitim, herkes için eşit fırsatlarla sunulması gereken temel bir haktır. ’Okulum Beni Bekler’ projesi ile devamsız öğrencilerimizi tekrar eğitime dahil etmek ve onların geleceğine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.