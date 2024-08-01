Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okulların kapasitesini artırmak ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sunmak amacıyla ilçelerdeki okul müdürleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve Ar-Ge birimi öğretmenleri, okul müdürleriyle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak yerel, ulusal ve uluslararası projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Toplantıda, projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunularak, okulların daha da güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, ekiplerin tüm ilçelerde okul müdürleriyle bir araya gelerek eğitimde daha ileriye gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Kökrek, "Bu projelerle öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, okullarımızın donanımını güçlendirmeyi ve eğitim kalitemizi artırmayı amaçlıyoruz" dedi.Toplantıda ele alınan projeler kapsamında; Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecekleri çalışmalar yapılacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek.Okulların fiziki koşulları iyileştirilecek. Okul-aile işbirliği güçlendirilecek. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı artırılacak.