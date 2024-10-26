Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme Toplantısı"nda, öğrencilerin sporla buluşması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hedeflendi.Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, devletin son yıllarda spora yaptığı yatırımların önemine değinerek, okul sporlarına katılımın artırılması gerektiğini vurguladı. Çelebi, "Sporun çocuklarımızın üzerindeki faydaları sizlerin de çok iyi bildiği bir konudur. Bizler de istiyoruz ki Ağrı’mızda federasyon ve il müdürlüğümüz faaliyetlerine katılan sporcuların okul spor faaliyetlerine de katılımın aynı oranda olmasıdır." dedi."Her öğrencimizi bir spor dalına yönlendirmek istiyoruz"İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "İl genelinde her okulumuzda bir spor branşı kursu açmak, her öğrencimizi bir spor dalına yönlendirmek istiyoruz. Bu projeyle çocuklarımızın kendi yeteneklerini ve ilgilerini keşfetmelerine imkan sağlamayı, onları sporun dönüştürücü gücüyle tanıştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, okul sporları faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması ve öğrencilerin spora teşvik edilmesi için çeşitli projeler yürütülecek.