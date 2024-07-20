Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il merkezindeki okul müdürlerine 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak yerel, ulusal ve uluslararası projelerle ilgili bilgilendirmeler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.Strateji Geliştirme Şube Müdürü Selahattin Bilgiç başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen proje değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına il merkezindeki okul müdürleri katıldı. 4 gün boyunca süren ve il merkezindeki okulların bölge bölge ayrılarak katılımının sağlandığı toplantılarda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak yerel, ulusal ve uluslararası projeler ele alındı. Projeler hakkında okul müdürlerine detaylı bilgiler verilirken, projelerle ilgili fikir alışverişinde de bulunuldu. Toplantılarda ayrıca, okulların mevcut durumu ve tam kapasiteleri ile kullanımı konusu da görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak yerel, ulusal ve uluslararası projelerin planlamasının yapıldığını söyledi. Kökrek, "Bu projelerle eğitim-öğretimde daha da ileriye gitmeyi hedefliyoruz. Projelerimiz sayesinde öğrencilerimizin daha iyi eğitim almalarını ve daha donanımlı bireyler olmalarını sağlayacağız." dedi.Projelerin hayata geçirilmesinde okul müdürlerine ve öğretmenlere önemli görevler düştüğünü belirten Kökrek, "Projelere aktif bir şekilde katılmalarını ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.Tüm eğitim camiasının iş birliğiyle Ağrı’da eğitimin daha da gelişmesi için çalışacaklarını kaydeden Kökrek, "Hedefimiz, her öğrenciye en iyi eğitimi sunmak ve geleceğe dair umutlarını yeşertmektir." ifadelerini kullandı.Toplantı, projelerle ilgili görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.