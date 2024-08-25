Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 2024 teklif çağrısı kapsamında başvurusu yapılan Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi ile 8 milyon 260 bin TL hibe almaya hak kazandı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde konsorsiyum olan toplam 36 okulun Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İspanya ve İtalya’ya işbaşı gözlem, kısa dönemli öğrenci hareketliliği ve kurs faaliyetlerinde bulunacağını belirtti. Projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedeflerine hizmet eden kapsayıcılık, dijital dönüşüm, çevre ve iklim değişikliği ile mücadele, demokratik hayata katılım gibi önemli konulara odaklandığını vurgulayan Kökrek, projenin öğretmen ve okul idarecilerinin mesleki gelişimini destekleme, yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik etme gibi amaçları da olduğunu ifade etti."Ağrı’da Erasmus+ projeleriyle uluslararası öğrenme fırsatları artıyor"Ağrı’da Erasmus+ projeleri kapsamında her yıl niteliği artan projelerle öğretmen ve öğrencilerin uluslararası öğrenme fırsatlarından faydalandırıldığını belirten Kökrek, "Bu bağlamda 2027’de son bulacak projemizin bütçe ve hedefleri doğrultusunda faydalandıracağımız öğretmen ve öğrenci sayısını olabildiğince yüksek rakamlarda tutmaya gayret edeceğiz" dedi.Kökrek, yeni dönemde proje faaliyetlerine katılım sağlayacak tüm öğretmen ve öğrencilere başarılı bir hareketlilik yılı diledi.