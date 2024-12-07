Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik düzenlenen eTwinning Proje Yazma Eğitimi tamamlandı.Ağrı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde 3-4 Aralık ve 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime toplam 92 öğretmen katıldı. Öğretmenler, etkileşimli atölye çalışmalarıyla eTwinning platformunu detaylı bir şekilde öğrendi ve proje tabanlı öğrenme süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirdi. Eğitimde, öğretmenlere eTwinning’in sunduğu imkânlar, projelerin eğitimde ve öğrencilerin kişisel gelişimindeki etkileri anlatıldı. Platformun kullanımı, üye kaydı, etkili profil oluşturma ve uluslararası ortaklıklar kurma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca, öğretmenler TwinSpace yönetimini öğrenerek projelerde etkin iletişim ve iş birliği sağlama yöntemlerini deneyimledi. Öğretmenler, Web 2.0 araçları ve yapay zeka uygulamalarını proje süreçlerine nasıl entegre edebileceklerini keşfetme fırsatı buldu. Eğitimin sonunda düzenlenen Quizizz bilgi yarışmasını kazanan öğretmenler ödüllendirildi.Katılımcılara katılım belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından takdim edildi. Kökrek, yaptığı konuşmada, eTwinning platformunun öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, "eTwinning, uluslararası bir proje platformu olarak geleceğin eğitim anlayışını şekillendiren güçlü bir araçtır. Öğretmenlerimiz, bu platform sayesinde mesleki gelişimlerini desteklerken, öğrencilerimiz de dijital becerilerden kültürel farkındalığa kadar pek çok alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor." dedi.eTwinning’in yanı sıra Erasmus+ ve TÜBİTAK gibi projelerle de aktif olmanın önemini vurgulayan Kökrek, bu tür çalışmaların öğretmenlerin ve öğrencilerin ufkunu genişlettiğini söyledi.