Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle il genelinde uygulamaya konulan "Göz Tembelliğine Karşı Erken Adım: Ambliyopi Farkındalık ve Tarama" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik göz taraması gerçekleştirildi.Projenin ilk uygulama noktası olan İsmail Atik İlkokulu’nda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Oruç, Şube Müdürü Atilla Aslan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin sağlığının her şeyden önce geldiğini vurguladı. Göz hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesinin önemine değinen Kökrek, "Çocuklarımızın hem eğitim hem de sosyal hayatları için sağlıklı bir görme kapasitesi büyük önem taşıyor. Bu proje, onların daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağlayacak" dedi.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer ise, ambliyopinin, yani göz tembelliğinin, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan ve erken fark edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına yol açabilen bir durum olduğuna dikkat çekti. Beşer, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle, anaokulu ve ilkokullarda göz taramalarının yaygınlaştırılması, ailelerin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi, riskli çocukların rehberlik servisleri aracılığıyla yönlendirilmesi, gerekirse ileri tetkik ve tedavi hizmetlerine erişim sağlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.Proje kapsamında İsmail Atik İlkokulu’nda 80 öğrenciye göz taraması uygulandı, bu öğrencilerden 16’sı hastaneye yönlendirildi. Ayrıca proje süresince, bir hafta boyunca gece göz hastalıkları polikliniklerinde çocuk hastalara öncelik tanınacağı belirtildi.Doç. Dr. Yavuz Oruç’un tarama işlemlerini gerçekleştirdiği programın ilerleyen günlerde diğer okullarda da devam edeceği öğrenildi.