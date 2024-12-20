Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde proje okullarının pansiyonlarında 12. sınıf öğrencilerine yönelik üniversite sınavlarına hazırlık kampı düzenleyecek.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müdürlük binasında Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Naci Gökçe Anadolu Lisesi, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve Ar-Ge biriminden öğretmen Burak Karaca da katıldı.Toplantının ana gündem maddesi, proje okullarında yarıyıl tatili boyunca yürütülecek hazırlık kampı oldu. İl genelindeki lise son sınıf öğrencilerinin bu kamp süresince proje okullarının pansiyonlarında konaklayarak üniversite sınavlarına yönelik yoğun bir eğitim sürecine dahil olacakları ifade edildi.Toplantıda okul müdürleri, kamp süreciyle ilgili önerilerini sundu. Kamp döneminde uygulanacak ders programlarının içeriği, öğrencilerin eğitim alacağı saat dilimleri, soru çözüm seansları ve rehberlik hizmetlerinin nasıl yürütüleceği gibi konular ele alındı. Ayrıca, öğrencilerin belirlenmesi, velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması ve öğrenci geri dönüşlerinin alınması gibi konular üzerinde duruldu. Her okulun, bir sonraki toplantıya kadar bu hazırlıkları tamamlaması hedeflendi.Kamp süresince öğrencilere ders tekrarı, test çözme, deneme sınavlarına katılım ve bireysel rehberlik desteği sağlanacak. Öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde düzenli bir eğitim takvimine tabi tutulacak ve pansiyonlarda konaklama ile yemek ihtiyaçları karşılanacak.Toplantının ardından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kampın temel amacının öğrencilere destek olmak ve sınav kaygılarını azaltmak olduğunu belirtti. Kökrek, “Yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu kamp süreci, öğrencilerimizin hem akademik bilgi düzeyini artırmalarına hem de sınav streslerini yönetmelerine katkı sağlayacak. Pansiyonlarımızda sıcak bir ortam sunarak öğrencilere destek olacağız.” ifadelerini kullandı.Öğrencilerin ders tekrarı yapma, soru çözme, deneme sınavlarına girme ve rehberlik hizmetlerinden yararlanma fırsatı bulacağını dile getiren Kökrek, “Bu süreçte öğrencilerimizle birebir ilgilenecek öğretmenlerimiz de yanlarında olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına her öğrencimizin bu destekten faydalanmasını istiyoruz.” diye konuştu.