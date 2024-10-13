Ağrı Valiliği, il merkezi ve Diyadin ilçesine bağlı köylerde başlattığı köy yolu yenileme çalışmalarını tamamladı. İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Taştekne, Aşağıdalören ve Yayla köylerindeki yollara döşenen kilit parke taşlarıyla köylerin çehresi değişti.Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, köylerin modernleşmesine katkı sağlamak amacıyla kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Taştekne köyünde 3 bin 500 metrekare, Aşağıdalören köyünde 2 bin 500 metrekare ve Yayla köyünde ise 3 bin 500 metrekarelik alanda kilit parke taşı döşenerek hem estetik bir görünüm hem de uzun ömürlü bir altyapı oluşturuldu.Valilik, yapılan çalışmalarla köylerin yaşam standartlarının yükseltildiğini ve köy içi ulaşımın daha konforlu hale getirildiğini vurguladı. Kilit parke taşı sayesinde köy yollarının daha dayanıklı ve estetik bir görünüme kavuştuğu ifade edildi.