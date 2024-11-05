Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği "Anne Akademisi" projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitimler başladı. Proje ile kadınların sağlık, aile yaşamı, kişisel gelişim ve mesleki alanlarda güçlenmeleri amaçlanıyor.Proje kapsamında kadınlara sağlık, hijyen, aile içi iletişim, okuryazarlık, finansal okuryazarlık, çocuk yetiştirme, stres yönetimi, liderlik, teknoloji kullanımı gibi çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Eğitimler, kadınların yaşam kalitesini artırarak, toplumda daha aktif ve bağımsız bireyler olarak konumlanmalarını desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca, her bir modül, katılımcıların özel ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlandı.Beş gün sürecek olan eğitim programında, seçilen 30 katılımcıya toplam 30 saatlik kapsamlı bir eğitim sunuluyor. Eğitimler, sağlık ve beslenme, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, girişimcilik, modern tarım ve hayvancılık tekniklerini kapsıyor.Programın açılışına Ağrı Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar’in eşi Beste İpar, Milli Eğitim Sube Müdürü Selahattin Bilgiç, SERKA Ağrı İl Koordinatörü Gökhan Özince ve kadınlar katıldı."Güçlü anneler, güçlü nesiller yetiştirir"İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, açılış konuşmasında, "Anne Akademisi projesinin bir parçası olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler, ailelerimizin temel taşları, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın ilk öğretmenlerisiniz. Bu projede sunulan eğitimlerle, hem kendi gelişiminizi sağlamak hem de çocuklarımıza daha sağlam bir gelecek sunmak amaçlanıyor. Çünkü güçlü anneler, güçlü nesiller yetiştirir. Eğitimlerimizde edindiğiniz bilgiler, kişisel yaşamınızın yanı sıra aile dinamiklerinizi de olumlu yönde etkileyecektir" ifadelerini kullandı."Kadınlarımız, toplumumuzun gizli kahramanlarıdır"Vali Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç ise, "Anne Akademisi projesi ile toplumumuzun en güçlü yapı taşlarından biri olan annelerimizin gelişimi ve güçlenmesi hedefleniyor. Siz kadınlarımız, toplumları şekillendiren ve ülkemizin gelişimine yön veren gizli kahramanlarısınız. Bu eğitim süreci boyunca doğru tarım, girişimcilik, kadın hakları ve sağlıklı yaşam konularında bilgi ve beceri sahibi olacaksınız. Kadınlarımıza yönelik bu eğitimlerle, topluma daha güçlü kadınlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.Eğitim programı kapsamında, tarım eğitimini Prof. Dr. Serdar Bilen, hayvancılık eğitimini Dr. Öğr. Üyesi Veysel Fatih Özdemir, girişimcilik dersini Besin Ogelman, sağlık ve beslenme eğitimini Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih Yıldırım, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini Sara Baherirad verecek.