Ağrı Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç’un koordinesinde yürütülen "Anne Akademisi Projesi" kapsamında kadınlara yönelik eğitim ve etkinlikler devam ediyor.Hacı Kıymet Ünsal Kuran Kursu’nda eğitim gören kursiyerlere, bağımlılıkla mücadele, sağlık, hijyen ve ilk yardım konularında çeşitli eğitimler verildi. Proje kapsamında, annelerin hem kendileri hem de aileleri için daha bilinçli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri amaçlanıyor. Öte yandan, Anne Akademisi Projesi çerçevesinde, Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören çocukların velilerine yönelik olarak özel eğitimde kabul ve uyum, özel eğitimde öz bakım becerileri, veli-öğretmen işbirliği ve sağlıklı beslenme konularında eğitimler düzenlendi.Proje Koordinatörü Neslihan Gül Koç, yaptığı açıklamada, projenin amacının, kadınların hem kendi gelişimlerini hem de aile içi huzuru artırmak olduğunu belirtti. Koç, "Projemiz kapsamında Ağrı’daki kadınlara yönelik eğitimler ve etkinlikler aralıksız devam edecek. Kadınlarımızın her alanda daha donanımlı ve bilinçli olmalarını hedefliyoruz" dedi.