Ağrı’da "Kur’an’ı Kerim’i yüzünden Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları" düzenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında "Kur’an’ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları"düzenliyor.İlçe, il, bölge ve Türkiye finali olmak üzere dört aşamada gerçekleşecek yarışmanın Ağrı İl finali İl Müftülüğünde gerçekleştirildi.Yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda; Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma il birincisi erkeklerde Yusuf Kocabey kızlarda ise Sümeyye Armağan oldu. Hafızlık yarışmasında il birincisi erkeklerde Muhammed Savaş kızlarda ise Sıla Hacıoğlu birinci oldu.Ağrı İl Müftü Vekili Mustafa Solhan İl birinciliğini elde eden hafızları tebrik ederek bölge finalinde başarılar diledi.