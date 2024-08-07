Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki gıda işletmelerindeki denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2024 yılı İl Gıda Kontrol Planı kapsamında 3 işletmeden alınan yemek numunelerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarına gönderildiği belirtildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, 2024 yılında alınan toplam 18 yemek numunesinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, yaptığı açıklamada, "İlimizdeki tüm gıda işletmelerinin hijyenik şartlarda üretim yapması ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda denetim ve numune alma çalışmalarımız yıl boyunca devam edecektir." dedi.Hüseyinoğlu, denetim ve numune alma programının, işletmelerin hijyenik şartlarda üretim yapmasını, üretilen ürünlerin insan sağlığına zarar vermemesini ve tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği konusunda duyarlılığını koruyarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için çalışmalarına devam edecek.