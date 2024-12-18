Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.Ağrı Merkez Spor Salonu’nda, kızlar ve erkekler kategorilerinde toplam 12 okuldan 144 sporcunun katıldığı müsabakalar, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Büyük bir centilmenlik örneği sergileyen genç basketbolcular, mücadeleleriyle izleyicilerden takdir topladı.Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Ödüller, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve okul sporları temsilcisi Osman Okta tarafından takdim edildi.Törende bir konuşma yapan İl Müdürü Ahmet Çelebi, gençlerin azim ve başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun bedensel ve zihinsel gelişim üzerindeki önemine vurgu yaptı. Çelebi, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirterek sporcuları tebrik etti.Müsabakalar sonucunda kızlar kategorisinde birincilik Spor Lisesi’nin, ikincilik ise Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi’nin oldu. Erkekler kategorisinde ise Spor Lisesi birinci, Özel Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü sırada yer aldı.