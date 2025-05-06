Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen "Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında Ağrı’da konferans düzenlendi.UDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte; çocuk hakları alanında çalışan kurumlar arasında iş birliğinin artırılması ve iyi uygulamaların paylaşılması hedeflendi.Konferansa Prof. Dr. Emine Teyfur, Ağrı Cumhuriyet Savcısı Ömer Kılınç ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, çocuk adalet sistemi ve sivil toplumun bu alandaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.Program sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. UDER yetkilileri, etkinliğin çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.