Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, mayıs ayının "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı" olması dolayısıyla cilt kanserine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer öncülüğünde başlatılan fidan dikimi programı, il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli sağlık kuruluşlarının bahçelerinde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında Diyadin Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi, Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), Patnos İlçe Sağlık Merkezi, Patnos Sağlıklı Hayat Merkezi ve Doğubayazıt ADSM bahçelerine fidanlar dikildi.Etkinlikte konuşan Doç. Dr. Esra Beşer, cilt kanserinin erken teşhisinin önemine dikkat çekerek, "Cilt kanseri, özellikle güneş ışınlarına uzun süre maruz kalan bireylerde yaygın görülen bir hastalıktır. Bu farkındalık etkinliğiyle hem doğaya katkı sağlamak hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz" dedi.Fidan dikiminin sembolik bir anlam taşıdığını ifade eden Beşer, "Fidanlar nasıl ki doğru koşullarda büyüyüp yeşeriyorsa, cilt sağlığımızı da koruyarak benzer şekilde kendimize özen göstermeliyiz. Bu vesileyle vatandaşlarımızı düzenli cilt kontrolleri yaptırmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerin ay boyunca tüm ilçelerdeki devlet hastanelerinde devam edeceği belirtildi.