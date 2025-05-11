Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları"nın il finali gerçekleştirildi.Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, Milli Eğitim Şube Müdürü Necmi Karaoğlan, Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarışmanın önemine dikkat çekerek, "Bugün burada, ilimizin güzide gençlerinin zihin pırıltılarıyla aydınlanan, gönül coşkularıyla taçlanan çok anlamlı bir etkinliğin finalinde bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.Arapça’nın bir medeniyet dili olduğunu vurgulayan Kökrek, "Bu yarışma; köklerimizle bağ kurmamızı sağlayan, Arapçayı öğrenmeye ve sevmeye teşvik eden, öğrenciler arasında kardeşlik duygularını pekiştiren kıymetli bir platform olmuştur." ifadelerini kullandı.Gençlere seslenen Kökrek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, "Dil bir gönül köprüsüdür. Sizler bu köprüyü kurarak sevgiye, saygıya ve anlayışa ulaşacaksınız. Bu yolculukta gösterdiğiniz çaba, gelecekteki başarılarınızın en güçlü teminatı olacaktır." dedi.Öğretmenlere ve velilere de teşekkür eden Kökrek, Arapçaya olan ilginin artmasında onların desteğinin büyük rol oynadığını belirtti.Yarışmalar sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren öğrenciler belli oldu. Arapça bilgi yarışması kategorisinde Merkez Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti. Şiir kategorisinde Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Baturay Batur birinci oldu. Çocuk şarkıları kategorisinde ise Merkez Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulu korosu birincilikle ödüllendirildi.Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.